Ученые назвали коронавирус взломщиком иммунитета

Ученые, работающие на базе Калифорнийского университета, назвали коронавирус самым настоящим взломщиком иммунитета человека. Специалисты смогли выявить ключевой механизм, ответственный за данный процесс.

Коронавирус задействует РНК-модификацию, которая называется m6A. Геному COVID-19 легко приспособить ее для собственных нужд. Сообщается, что изменяющийся фермент с кодовым названием METTL3 присоединяет метильную группу SARS-CoV-2. Активация данного элемента спровоцировала повышенную экспрессию провирусных генов, участвующих в процессе кодирования белков, которые необходимы для репликации и выживания инфекции.

Когда происходит блокирование METTL3, молекула RIG1 начинает связывать вирусную РНК. Также осуществляется выработка воспалительных цитокинов. У пациентов, которые скончались в результате цитокинового шторма, фиксировался довольно низкий уровень вышеназванного фермента.

С момента начала пандемии коронавируса во всем мире было выявлено 150 миллионов случаев заболевания, по данным ВОЗ. Сообщается, что уже выздоровили 87,3 миллиона человек, а скончались – 3,16 миллиона пациентов.

Источник: medicalxpress.com