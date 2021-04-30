 

Ученые назвали коронавирус взломщиком иммунитета

30.04.2021, 11:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые, работающие на базе Калифорнийского университета, назвали коронавирус самым настоящим взломщиком иммунитета человека. Специалисты смогли выявить ключевой механизм, ответственный за данный процесс.
Коронавирус задействует РНК-модификацию, которая называется m6A. Геному COVID-19 легко приспособить ее для собственных нужд. Сообщается, что изменяющийся фермент с кодовым названием METTL3 присоединяет метильную группу SARS-CoV-2. Активация данного элемента спровоцировала повышенную экспрессию провирусных генов, участвующих в процессе кодирования белков, которые необходимы для репликации и выживания инфекции.

Когда происходит блокирование METTL3, молекула RIG1 начинает связывать вирусную РНК. Также осуществляется выработка воспалительных цитокинов. У пациентов, которые скончались в результате цитокинового шторма, фиксировался довольно низкий уровень вышеназванного фермента.

С момента начала пандемии коронавируса во всем мире было выявлено 150 миллионов случаев заболевания, по данным ВОЗ. Сообщается, что уже выздоровили 87,3 миллиона человек, а скончались – 3,16 миллиона пациентов.

Источник: medicalxpress.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.11 / Мужчина обнаружил возле дома «бессмертное существо»

13.03 / В России создали крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп

17.09 / Любовь и немного токсично: “Сумерки” и еще два фильма о зависимостях в отношениях

03.09 / В Кургане рядом со школой поймали педофила

11.02 / Мнение: 100 лет без Кропоткина

03.02 / Источник «русофобии» — в Кремле

14.08 / Вольному – воля, спасенному – рай или Была бы честь предложена….

16.03 / Там, где ученые-климатологи видят опасность, Россия видит возможности

22.10 / В Белоруссии появится партия сторонников интеграции с Россией

06.11 / Ученые назвали виды рака, которые развиваются на фоне употребления алкоголя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика