 

В прокат вышла российская биографическая драма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова

30.04.2021, 11:42, Разное
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В четверг состоялась премьера картины, основанной на реальных событиях, – «Девятаев». На главную роль в блокбастере был утвержден актер Павел Прилучный.
Как сообщается, главный сюжет фильма – это подвиг реально существовавшего летчика-истребителя Михаила Дявятаева, сбежавшего из нацистского плена на угнанном вражеском бомбардировщике. События происходили во время Великой Отечественной войны. Действие сюжета развивается летом 1944 года. Советскими войсками предпринято масштабное наступление, однако противник так просто не сдается. Советский герой Михаил Дявятаев терпит крушение на оккупированной нацистами территории и оказывается в плену. Сначала враги пытаются его завербовать, но после попытки побега отправляют в концентрационный лагерь. Однако судьба оказалась благосклонна к Михаилу, и он по счастливому стечению обстоятельств, по поддельным документам, попадает на секретную базу нацистов. Оттуда летчик совершает дерзкий побег и угоняет вражеский самолет.

Режиссуру фильма возглавили Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов. В составе актеров: главный герой – Павел Прилучный, предатель Ларин – Павел Чинарёв, прочие актеры: Евгений Серзин, Дарья Златопольская, Дмитрий Лысенков, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Олег Чугунов.

Источник: tdnu.ru



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