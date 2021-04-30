Мнение: “Ради лучшего мира”

На Вотте чудесное.

Пропагандистский антикитайский ролик в духе худших образчиков антисоветской пропаганды прошлой Холодной войны.

Цифры где-то на уровне Солженицына, посыл примерно тот же самый, что и у сформированного под задачи борьбы на уничтожение и расчленение СССР "Антикоммунистического блока народов".

Желаемый "лучший мир", это конечно же мир американского господства, который поставлен под угрозу.

Само собой, американские уши у таких "китайских" проектов торчат слишком явственно.

Налицо желание подойти к проблеме Китая с теми же методами, что и к СССР.

Сам же ролик оставил примерно такое же ощущение фейспалма, что и недавний ролик Хаматовой, где ей хорошо жить с заграничным пихарем мешает Ленин. Но другой антикоммунистической пропаганды у меня для вас нет. Такое впечатление, что создают ее люди с задержками в умственном развитии для своих собратьев по несчастью.

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