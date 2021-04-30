 

Мнение: “Ради лучшего мира”

30.04.2021, 11:40, Разное
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На Вотте чудесное.
Пропагандистский антикитайский ролик в духе худших образчиков антисоветской пропаганды прошлой Холодной войны.
Цифры где-то на уровне Солженицына, посыл примерно тот же самый, что и у сформированного под задачи борьбы на уничтожение и расчленение СССР "Антикоммунистического блока народов".
Желаемый "лучший мир", это конечно же мир американского господства, который поставлен под угрозу.

Само собой, американские уши у таких "китайских" проектов торчат слишком явственно.
Налицо желание подойти к проблеме Китая с теми же методами, что и к СССР.

Сам же ролик оставил примерно такое же ощущение фейспалма, что и недавний ролик Хаматовой, где ей хорошо жить с заграничным пихарем мешает Ленин. Но другой антикоммунистической пропаганды у меня для вас нет. Такое впечатление, что создают ее люди с задержками в умственном развитии для своих собратьев по несчастью.

Источник: Colonel Cassad



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