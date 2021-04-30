 

В Кыргызстане рассказали о перестрелках на границе с Таджикистаном

30.04.2021, 11:38, Новости дня
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В УВД рассказали о раненых сотрудниках милиции. Агентство со ссылкой на информацию из соцсетей написало о захвате сел в Лейлекском районе гражданами Таджикистана. Эту информацию в местном УВД не подтвердили и не опровергли.

Представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев позже сообщил 24.kg о коротком боевом столкновении между погранотрядами на контрольных пунктах пропуска “Кызыл-Бел” (Кыргызстан) и “Гулистон” (Таджикистан). Жертв в результате перестрелки не было. 

По его словам, обстановка в целом стабильная, но с некоторыми элементами напряженности.

Суваналиев уточнил, что удалось договориться с таджикской стороной об отводе военной техники на исходные позиции. Сейчас проводится ревизия ущерба в рещультате столкновений. 

Контекст:Вечером 28 апреля близ села Кок-Таш Баткенской области на границе с Таджикистаном произошел инцидент между жителями приграничных сел. Стороны закидывали друг друга камнями. 29 апреля ситуация обострилась и переросла в перестрелку военных двух стран. Сообщалось, что причиной конфликта стала установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды.
Стороны возложили ответственность за конфликт друг на друга.
Вечером 29 апреля стороны договорились о полном прекращении огня и отводе вооруженных сил на места прежней дислокации. 
По данным минздравсоцразвития Кыргызстана на утро 30 апреля, в результате конфликта с кыргызской стороны число пострадавших достигло 134 человек, 13 человек погибли. Среди погибших – 13-летняя девочка, которая получила огнестрельное ранение в Лейлекском районе и скончалась по дороге в больницу, сообщало “Радио Азаттык”.
Официальной информации о пострадавших с таджикской стороны пока нет. “Радио Озоди” со ссылкой на погранслужбу ГКНБ Таджикистана писало о семи пострадавших гражданах Таджикистана, но упоминало сообщения местных жителей, исходя из которых пострадавших больше.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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