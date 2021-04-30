Богатый = не тупой? – Личное мнение

Сегодня потрём за жизнь. Я знаю много богатых людей, но ни про одного из них не могу сказать, что он очень умный.

Я знаю, как силён стереотип, что раз человек в бриллиантах, он вроде как умный. Но оглянитесь — у вас есть знакомы миллионеры? Умные они?



Фото: Соцсети

Самый яркий пример — моя Кристиночка, некоторые её помнят по блогу. Это самая тупая миллионерша, из всех возможных.

Перефразируя известное выражение про то, почему ты такой бедный, если умный, я постоянно спрашиваю себя: откуда у тебя, если ты такая тупая, деньги?

Когда все держали деньги на вкладах, Кристиночка купила кучу криптовалют. Ну, а потом вы знаете, как они росли.

Родители? Бывший муж? Пойти и самой поработать? Нет, Кристиночка лежит в гамаке, жрёт яблочки и песни горланит. Очень богатая женщина. И не сказать уж, что совсем тупая, однако… Ну, до гения сильно так не дотягивает.

Лично я пыталась несколько раз тоже купить криптовалюту, но всегда сталкивалась с одной проблемой — ничего непонятно.

Как работать с ней? Покупать, продавать хранить? А так бы, конечно, тоже стала долларовой миллионершей. К счастью, сейчас появились для этого не только предпосылки, но и возможность!

MyEtherWallet — единый сервис для криптовалюты Эфир. Простой и понятный для новичка и предлагающий самый полный набор функций для работы с Эфиром из всех возможных.

Любой прогрессивный человек сегодня если еще не в теме крипты, то, по крайней мере, заинтересованно в ее сторону посматривает. И это понятно — заработать на криптовалютах можно в разы больше, чем на банковских вкладах (это вообще отстой), инвестициях в ценные бумаги или обычные валюты. Риск, связанный с непредсказуемостью рынка криптовалют высок, но и барыши запредельные светят.

Одной из самых потенциально выгодных является криптовалюта Эфир (Ether, этер, ETH). Растёт она быстрее общеизвестного Биткоина. За последний год ЕТН подорожал в 13,6 раз, а ВТС только в 8,27 раз. Многие аналитики считают, что Эфириум — будущее криптовалют. Отдельная развивающаяся экосистема, которая позволяет получать доход, даже когда курс ЕТН стабилен.

MyEtherWallet (или просто MEW) — самый первый кошелёк для Эфира. Этот проект был создан уже через неделю после запуска сети Ethereum и стабильно с тех пор развивается. Сегодня MEW считается «кошельком по умолчанию» для работы с Ethereum для примерно 3,5 млн пользователей. Точной информации по количеству пользователей нет, так как сервис НЕ ведёт статистику, НЕ отслеживает создание кошельков пользователями и НЕ следит за количеством и движением средств на кошельках пользователей.

Это приятно.

MEW wallet — мобильное приложение №1 для входа в крипту. Тут есть база знаний со всей необходимой информацией на русском языке, и все нужные инструменты для работы с Эфиром. Кстати, техподдержка — и на русском языке, причём оперативная. Отвечают и решают вопросы люди-специалисты отдельной русской службы консультации и поддержки, а не англоязычные боты, как это часто бывает в других аналогичных сервисах.

MyEtherWallet гарантированно надёжен и безопасен. Все данные хранятся локально в кошельке пользователя.

У сервиса нет доступа ни к средствам пользователя, ни к данным о его транзакциях. А вот многие другие подобные сервисы хранят средства пользователей в своей системе, и если, например, такая система прекратит существование, то сгорят и средства пользователей.

С MEW такого не произойти не может. Даже если предположить ситуацию краха сервиса, кошелёк пользователя останется, и средства в нём тоже.

Восстановить доступ к кошельку при потере устройства можно только с помощью секретной фразы из 24 слов, которая известна только пользователю. При регистрации сервис настойчиво предупреждает о необходимости сохранить эту фразу вне устройства. Очень важно её не потерять и не допустить, чтобы кто-то другой имел к ней доступ.

У приложения MyEtherWallet очень дружественный интерфейс — он действительно позволяет новичку легко и быстро разобраться и научиться пользоваться основными функциями MEW.

У приложения есть полный функционал для операций с Эфиром: от покупки и надёжного хранения монет ETH — до покупки / обмена токенов и телепортации Биткоина. «Сервис одного окна».

Приложение обеспечивает обмен токенов на блокчейне Ethereum по самому выгодному курсу: MEW выбирает лучший курс среди множества децентрализованных бирж.

Очень удобна функция «телепортации биткоина» — перенос монет ВТС в сеть Ethereum и обратно без потерь из-за курсовых разниц.

У приложения есть и встроенный dApp-браузер для удобной работы с десятками проектов и сервисов на блокчейне Ethereum — от банковских услуг до регистрации доменных имен и даже игр. MEW первым внедряет новые технологические фишки сети Ethereum. Так, стейкинг эфира 2.0 доступен ещё с декабря 2020 года.

Прежде чем провести свою первую операцию с помощью приложения MEW wallet, нужно внимательно изучить тему и трезво оценить свои риски! Крипто-рынки очень непредсказуемы. Цена высокой годовой доходности — высокий риск. Говоря грубо: в крипту можно вкладывать столько, сколько вы готовы потерять моментально, безвозвратно и без ущерба для своего бюджета. Взять кредит или продать квартиру и купить на эти деньги крипту — плохая идея. А вот заработать денег дополнительно и не профукать их, а вложить в крипту — это правильно!

Бесплатно скачать приложение MEW wallet для iOS и Android можно с официального сайта MyEtherWallet.

Пользуйтесь.

А вы связываете наличие денег с большим умом?

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