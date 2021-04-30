 

РКН напомнил Twitter о необходимости удалить незаконный контент до 15 мая

30.04.2021, 11:30, Разное
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“Руководство соцсети было вновь проинформировано о необходимости удалить всю запрещенную информацию в срок до 15 мая”, – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Twitter удалил 60% деструктивного контента, осталась еще тысяча подобных материалов с порнографическим, пронаркотическим и суицидальным содержанием. Администрация соцсети выразила готовность удалить или заблокировать их, отметили в РКН.

Роскомнадзор и соцсеть договорились создать совместную прямую линию. Также Twitter сообщил о подготовке дорожной карты для приведения своей деятельности в соответствии с российским законодательством.

Роскомнадзор обнаружил в Twitter более трех тысяч незаконных материалов. С 2017 года ведомство направило в адрес соцсети 28 тысяч запросов об их удалении. Платформа не отреагировала.

С 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу ресурса. Мера действует на 100% мобильных устройств и 50% компьютеров. После этого Twitter начал удалять запрещенные материалы.



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