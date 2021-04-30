Конфликт Киргизии и Таджикистана: более 20 тысяч граждан эвакуированы

Заместитель главы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев сообщил, что из граничащих с Таджикистаном районов после конфликта были эвакуированы более 20 тысяч человек. Им оказывают всю необходимую помощь.

29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка военных. В настоящее время известно о 13 погибших и 134 пострадавших людях. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что в настоящее время ситуация на границе стабилизировалась, сообщает RT.