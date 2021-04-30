Основатель Вымпелкома: Ходорковский просто подарил учредителям «Медузы» четверть миллиона

Основатель компании «Вымпел-Коммуникации» Дмитрий Зимин напомнил главреду признанного иноагентом издания «Медуза» Галине Тимченко, что олигарх Михаил Ходорковский в свое время подарил учредителям этого СМИ четверть миллиона (в какой валюте не указано – прим. ВЗГЛЯД).

Тимченко опубликовала в Facebook пост, в котором поблагодарила читателей «Медузы» за финансовую поддержку издания после признания его иноагентом. Она также упомянула о друге, который «после срыва переговоров с МБХ» подарил ей 1 млн на создание СМИ.

Зимин в ответ напомнил, что Ходорковский также вложился в создание проекта и «просто подарил» Тимченко четверть миллиона.

«Раз уж в такой день был упомянут МБХ, не грех вспомнить того, кто дал денег на «Медузу» как бы в долг, но без условий – договоримся, – а когда не договорились, просто подарил (поскольку «Медуза» еще не образовалась, то формально лично вам), и это было до «срыва переговоров с МБХ» и этот человек не скрывался. Этот человек – сам МБХ. Денег, правда, был не миллион – четверть», – напомнил Зимин в Facebook.

«Почему в такой день я решил об этом написать? Потому что моей паранойе почудилось в упоминании МБХ, в «срыве переговоров» очередной не слишком справедливый пинок в сторону «посягающего на независимость журналистов бывшего олигарха». У МБХ много грехов и есть неудачи, но «Медузе», кроме того, что с ней не договорился, он просто подарил денег. Как и многие тут. … Не так ли, Галя?», – добавил он.

23 апреля русскоязычное интернет-издание «Медуза», зарегистрированное в Латвии, было включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.