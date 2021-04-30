Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребенка

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист, тренер Илья Авербух ждут первого общего ребенка. Супруги сообщили об этом сегодня через социальные сети. 26-летняя Лиза опубликовала в своем аккаунте в Instagram короткое видео, в котором будущий отец подходит к любимой. Платье на Лизе подчеркивает заметно округлившийся животик. Они улыбаются в камеру и “желают всем хорошего дня”.

Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали “разоблачать” бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга! – подписала актриса видеоролик. Для Лизы малыш станет первенцем, а для Ильи – вторым ребенком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Напомним, впервые Илью Авербуха и Лизу Арзамасову в качестве пары заметили в июле прошлого года. Уже в конце сентября они статусе пары появились в программе “Вечерний Ургант”. Позднее Авербух дал интервью журналисту Василию Конову для его YouTube-канала KonOff, где в том числе рассказал о личной жизни:

Какое-то время мы встречались, но достаточно быстро я решил снять эти вопросы. Нормально то, что они возникали. Всем хочется пообсуждать, всем хочется поговорить, но я не собираюсь прятаться или отнекиваться. Мы свободные. У нас очень нежные отношения. И я надеюсь на их продолжение.

А в декабре Авербух и Арзамасова поженились. Отношения с Ильей – первые, которые Лиза подтвердила лично. В разное время ей приписывали романы с Филиппом Бледным (ее коллегой по “Папиным дочкам” и театру) и с Родионом Газмановым, с которым они регулярно выезжают в дома престарелых с концертами. Однако на эти слухи Лиза отвечала всегда однозначно – дружба и только. Илья Авербух, в свою очередь, с 1995 по 2007 год был женат на Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух