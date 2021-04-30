На развитие онкологии может указывать внезапное беспричинное похудение

Многие мечтают о похудении, однако внезапное снижение веса может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Одним из заболеваний, проявляющихся такой симптоматикой, является онкология.

Симптоматика тех или иных заболеваний не всегда является очевидной, поэтому для сохранения здоровья необходимо чутко реагировать на все изменения в состоянии организма. Так, внезапная потеря веса при отсутствии каких-либо диет или изнурительных тренировок может сигнализировать об опасных недугах. Прежде всего, следует помнить, что даже пять процентов от общей массы тела или пять и более килограмм уже должны стать причиной для основательного обследования. В первую очередь, быстрое похудение может говорить о наличии проблем метаболизма, о заболевании щитовидной железы. Теряется вес и при недугах аутоиммунного характера вроде ревматоидного артрита, однако в таком случае фиксируются и другие симптомы.

Немедленного внимания требуют случаи уменьшения объемов тела при сохранении того же веса. Теряются килограммы и при патологиях сердечной недостаточности, а также других проблемах сердечно-сосудистой системы. Кроме того, при данном виде заболеваний наблюдается отечность, компенсирующая снижение мышечной и жировой массы на руках, талии и животе. Влияют негативно на вес и психологические проблемы, а также прием определенных медикаментов или запрещенных веществ.

Однако наибольшей опасностью, которую может таить быстрое похудение, является онкология. Возникновение злокачественной опухоли может не сопровождаться какими-либо другими ярко выраженными или болезненными симптомами. Чаще всего человек при потере веса испытывает также повышенную усталость или слабость. Такие проявления, несмотря на их неспецифичность, нельзя игнорировать, поскольку они могут быть признаками развития рака.

Источник: www.5-tv.ru