 

Эндокринолог Павлова рассказала, как похудеть без ограничений в питании

30.04.2021, 10:46, Разное
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Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, как можно похудеть без отказа себе в еде. Чаще всего проблемы с лишним весом наблюдаются у людей, которые привыкли быстро употреблять пищу и получать чувство насыщения за счет сигнала от перерастянутого желудка.
По словам Зухры Павловой, есть необходимо медленно, каждый кусок важно пережевывать 33 раза. Жевательных движений может быть меньше, но пища во рту должна превращаться в кашицу. В данном случае появляется два положительных аспекта для человека. Во-первых, он насыщается после употребления небольшого количества пищи, а во-вторых – нормально работает пищеварительная система.

Тяжесть в желудке появляется пропуском одного из этапов пищеварения пищи. Когда человек тщательно пережевывает еду, то быстрее насыщается. В результате снижается дневное потребление калорий, поэтому запускается процесс похудения. Важным является поддержание водного баланса.

Источник: www.instagram.com



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