 

Шура в платье и на каблуках вспомнил лихие 90-е

30.04.2021, 10:46, Разное
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Известный певец Шура вспомнил лихие 90-е. Он поделился с фанатами фотографией в платье и на каблуках. Снимок был сделан в гримерке перед выступлением.
Шура Медведев решил вспомнить времена, когда находился на пике популярности. На снимке из гримерки он предстал в коротком платье черного цвета, которое едва прикрывало бедра. Также на нем были надеты туфли на высокой шпильке. На ногтях присутствовал черный лак, а на голове – растрепанные локоны, которые спадали на плечи.

Фанаты Шуры вместе с ним вспомнили 90-е годы. Многие фолловеры подчеркнули, что до сих пор не забыли его необычный образ, они любили провокационные выступления знаменитости. Те времена уже позади, сейчас артист напоминает о себе участием в различных ток-шоу. Стоит отметить, всего за несколько месяцев Шура сбросил порядка 40 кг, поэтому спровоцировал слухи о проблемах со здоровьем.



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