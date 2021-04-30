Похитителей собак Леди Гаги арестовали. Назван возраст всех подозреваемых и истинная причина кражи

Назван возраст арестованных: 18, 19, 27, 40 и 50 лет.

Им предъявлены обвинения в покушении на убийство помощника певицы, который выгуливал ее собак, и грабеже.

50-летняя женщина, которая привела собак в полицейский участок после обещанного за них вознаграждения в размере $500 тыс., по предварительным данным, замешана в их похищении.

Полиция пришла к выводу, что собак похитили не потому, что они принадлежали известной певице, а по причине высокой стоимости породы бульдога.

Контекст:Бульдогов, которых похитили 24 февраля, вернули певице 27-го числа того же месяца.

Животных во время прогулки с помощником Леди Гаги похитили двое мужчин. Они угрожали пистолетом и выстрелили в помощника певицы, когда тот оказал сопротивление.

Леди Гага объявила награду в $500 тыс. тому, кто вернет питомцев. Третьей собаке по кличке Мисс Азия, у которой в Instagram есть собственный аккаунт, удалось убежать. Позже ее нашли полицейские.

Таблоид Daily Mail отмечал, что похитители могли не знать, кто является хозяйкой французских бульдогов, подчеркнув, что их стоимость при наличии хорошей родословной составляет порядка $10 тыс. (около 280 тыс. грн).

По информации BBC, певица в момент покушения на ее помощника находилась в Италии, где снимается в фильме “Гуччи” британского режиссера Ридли Скотта.

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