ВОЗ призвала Европу не ослаблять карантин, чтобы не повторить сценарий с COVID-19 в Индии

Клюге заметил снижение количества заражений в Европе. Однако он предупредил, что “ситуация Индии может произойти где угодно”, если ослабить защитные меры при появлении более заразных штаммов коронавируса и низких темпах вакцинации.

По словам главы ВОЗ в Европе, на прошлой неделе впервые за два месяца “значительно снизилось” количество новых случаев заболевания COVID-19 в регионе. Все же уровень инфицирования остается “чрезвычайно высоким”, добавил Клюге.

Глава представительства ВОЗ отметил, что лишь 16% населения Европы получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 7% привиты полностью.

Контекст:Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших COVID-19. По состоянию на 30 апреля в стране подтвердили 18,8 млн случаев, 208,3 тыс. человек умерли, 15,4 млн – выздоровели.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса B.1.617 с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID. Так, 12 апреля Индия вышла на второе место в мире по общему числу COVID-19.

В середине апреля в стране за четыре дня подтвердили миллион новых случаев COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправила в Индию более 2,6 тыс. сотрудников для оказания помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом 26 апреля заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Свою помощь в преодолении эпидемии Индии предложили США и Евросоюз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—