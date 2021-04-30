На вакцинацию в Украине записалось уже 436 коллективов предприятий – Ляшко

“Мы регистрируем организованные коллективы, где работает более 50 человек. На сегодня зарегистрировано 436 таких коллективов, где работает 53 575 сотрудников. Как только будет достаточное количество вакцин, мобильные бригады поедут их прививать”, – сказал Ляшко.

Он отметил, что в эти списки не включают родственников людей, работающих на предприятии.

Ляшко напомнил, что за два дня в Украине сделали 143 845 прививок от коронавируса.

“Мы подготовили медицинскую систему и наращиваем темпы вакцинации. Вопрос только в наличии вакцин. К сожалению, в мире до сих пор есть глобальный дефицит, но мы прилагаем усилия, чтобы в Украине они были, и все, кто хочет вакцинироваться, имел доступ к вакцинации”, – сказал Ляшко.

23 апреля Ляшко сообщал, что на вакцинацию записались коллективы 84 предприятий.

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз).

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз).

18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

28 апреля начались прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

По состоянию на 30 апреля в Украине сделали 702 440 прививок от коронавируса, полностью вакцинировались (получили вторую дозу) 130 человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—