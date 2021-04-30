 

На вакцинацию в Украине записалось уже 436 коллективов предприятий – Ляшко

30.04.2021, 10:42, Новости дня
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“Мы регистрируем организованные коллективы, где работает более 50 человек. На сегодня зарегистрировано 436 таких коллективов, где работает 53 575 сотрудников. Как только будет достаточное количество вакцин, мобильные бригады поедут их прививать”, – сказал Ляшко.

Он отметил, что в эти списки не включают родственников людей, работающих на предприятии.

Ляшко напомнил, что за два дня в Украине сделали 143 845 прививок от коронавируса. 

“Мы подготовили медицинскую систему и наращиваем темпы вакцинации. Вопрос только в наличии вакцин. К сожалению, в мире до сих пор есть глобальный дефицит, но мы прилагаем усилия, чтобы в Украине они были, и все, кто хочет вакцинироваться, имел доступ к вакцинации”, – сказал Ляшко.

23 апреля Ляшко сообщал, что на вакцинацию записались коллективы 84 предприятий.

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз).
13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз).
18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).
28 апреля начались прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.
По состоянию на 30 апреля в Украине сделали 702 440 прививок от коронавируса, полностью вакцинировались (получили вторую дозу) 130 человек.
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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