 

На Москву надвигается штормовой ветер

30.04.2021, 10:34, Разное
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Ведущий специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в пятницу. По словам специалиста, 30 апреля в столице будет дождливо и очень ветрено.

Температура воздуха в городе 30 апреля составит 12-14 градусов тепла, в Московской области будет немного теплее – до 15 градусов тепла. Вечером в Москве начнётся ливень и подует юго-западный ветер, который временами будет разгоняться до штормовых значений в 17 метров в секунду, сообщает “Москва 24”.



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