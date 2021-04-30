 

Россияне выбрали главный государственный праздник страны

30.04.2021, 10:34, Разное
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Специалисты сервиса по поиску работы Superjob провели опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к государственным праздникам. В исследовании приняли участие свыше 1500 человек.

Оказалось, что лишь около трети граждан (37%) считают праздником День Труда (1 мая), при этом большинство из них – мужчины (38%). А вот День Победы (9 мая) большинство респондентов (78%) назвали самым главным праздником страны. На втором месте по значимости оказался Новый год (77%), ещё 21% участников опроса отметили важность Дня России (12 июня), передаёт RT.



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