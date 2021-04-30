 

Мнение: Интересно, он после такого спрятаться-то от гуманистов хоть успел?

30.04.2021, 10:32, Разное
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Один умный человек написал в комментах к посту про алкашку, которая не вызывала “Скорую” к обварившемуся ребёнку, кошмарные для любого гуманиста за чужой счёт слова: “Синяков и наркоманов отправлял бы в закрытые резервации за три ряда колючей проволоки, и пусть там подыхают или влачат полудикое существование, не мешая нормальным людям, только с обязательной стерилизацией, чтобы случайно не наплодили детей”. И я вот теперь всё думаю – а он хоть спрятаться-то после таких страшных слов от этих самых гуманистов вообще успел? Потому что, когда Я когда-то написал пост о ненависти к алкашам, которых я не считаю за людей (ну извините, ПОЧЕМУ-ТО не получается любить тех, кто детей на цепи держит или живьём в печках сжигает и людьми их считать), то что тут началось – это не дай Бог! И в фашизме меня обвиняли, и в жестокосердии, и в отсутствии сострадания к больным (а им что, кто-то водку насильно вливал или они всё-таки САМИ эту “болезнь” выбрали?)… Ведь, пока эти животные не живут рядом с тобой, не насилуют по пьяни твоих маленьких дочерей, не гоняются с топором за твоими сыновьями и их детишки для развлечения не сжигают твою кошку и не мучают твою собаку, так почему бы и не быть гуманистом, верно? И возмущаться, что как это так, мы, “фашисты”, их за людей не считаем, а врачи их, бедных, несчастных и больных, лечить не хотят (сам лично у одного врача в книге читал). Хотя, если бы я сам был врачом и увидел что-нибудь вроде этого – “Малыш простудился, кашлял. Алкаши вызвали врача поликлиники на дом, тот пришёл, осмотрел ребёнка, назначил какие-то лекарства и порекомендовал тёплые ванночки. Что сделали эти выродки: взяли цинковое корыто, наполнили его водой, поставили на газовую плиту, посадили туда малыша – и пошли пить водку. На сутки загудели… (Тоже из комментов к этому же посту)”, – то я бы их собственными руками задушил, этих синих тварей, бедных, несчастных и больных. И по хрену на всех долбаных гуманистов мира, которым очень желаю самим от своей любимой защищаемой свиноты когда-нибудь пострадать, чтобы уже хоть наконец-то мозги на место встали!

Источник: Достало



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