 

Путин выразил соболезнования Нетаньяху после трагедии на горе Мерон

30.04.2021, 10:28, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, выразив соболезнования в связи с трагедией на горе Мерон, где во время праздника Лаг ба-Омер погибли по меньшей мере 44 человека, сообщила пресс-служба Кремля.

«В РФ разделяют скорбь дружественного народа Израиля», – отметил в телеграмме Путин.

Глава государства передал слова сочувствия и поддержки близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим на горе Мерон.

Между тем, в пресс-службе посольства РФ в Израиле сообщили, что не располагают данными о погибших или пострадавших россиянах в результате давки. Генеральное консульство и консульский отдел посольства осуществляют мониторинг ситуации и находятся в контакте с израильской стороной, передает ТАСС.

«Информации на данный момент о погибших или пострадавших на горе Мерон среди граждан РФ нет. Конкретных обращений в Генеральное консульство РФ в Хайфе по северному округу и консульский отдел посольства в Тель-Авиве не поступало», – сказала дипломат.

В пятницу в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон близ города Цфат на севере Израиля погибли по меньшей мере 44 человека, пострадали более 100 человек.

Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия. Часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки. 

Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в 2021 году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры.



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