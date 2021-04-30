Посольство США приостановило рассмотрение виз для недипломатических поездок

Американское посольство в Москве приостанавливает рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок, говорится в сообщении диппредставительства.

«Начиная с 12 мая посольство США в Москве сократит объем предлагаемых консульских услуг, оставив среди них только экстренные услуги для граждан США и предоставление очень ограниченного числа иммиграционных виз, связанных с вопросами жизни и смерти. … Такие сокращения услуг необходимы в связи с уведомлением правительства РФ 23 апреля о намерении запретить представительству США в РФ нанимать иностранных граждан в любом качестве», – говорится в сообщении на сайте посольства.

Там добавили, что рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз будет прекращено.

Также посольство США в РФ в связи с запретом на наем иностранных граждан сократит штат сотрудников консульства на 75%. «Мы сожалеем, что действия правительства РФ вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», – говорится в сообщении.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных РФ государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных РФ стран «ждать осталось недолго».

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что список недружественных РФ государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.