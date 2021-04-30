Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились семейным видео в честь годовщины свадьбы

В минувший четверг, 29 апреля, Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили 10-ю годовщину со дня свадьбы. В тот же день десять лет назад, в 2011 году, влюбленные обменялись клятвами в Вестминстерском аббатстве. Рано утром в официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в Instagram появились два новых портрета, а ближе к ночи супруги опубликовали трогательное семейное видео. В нем снялась вся большая семья: Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети – 7-летний принц Джордж, 5-летняя принцесса Шарлотта и 3-летний принц Луи.

На кадрах семейство гуляет в песчаных дюнах, родители играют с детьми в догонялки, а потомв все они жарят маршмеллоу на костре.

Спасибо всем за добрые сообщения в годовщину нашей свадьбы. Мы очень благодарны за 10 лет поддержки, которую наша семья получает от вас. У. и К.,

– написали герцог и герцогиня под видео.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Известно, что автором мини-фильма стал британский фотограф и оператор Уилл Варр, владелец своей киностудии Detail Films, известный не только портретной, тревел- и фуд-съемкой, но и съемкой свадеб и других семейных мероприятий. Он тоже выложил видео на своей странице в соцсети и поблагодарил за оказанную ему честь:

Поздравляю герцога и герцогиню Кембриджских с десятой годовщиной свадьбы. Невероятная честь для меня запечатлеть драгоценные моменты с герцогом и герцогиней и их детьми в домашней обстановке.

Как Кейт и Уильям отметили годовщину свадьбы, не сообщается. Журналисты и королевские эксперты предположили, что праздник прошел в узком семейном кругу из уважения к памяти недавно скончавшегося принца Филиппа.