Эксперты из США назвали пять лучших винтовок современности

Эксперты из журнала Nation Interest (США) назвали пять лучших представителей винтовочного «семейства» современности, находящихся на вооружении во многих странах. Во внимание брали не только характеристики оружия, но и его узнаваемость.

Первое место занимает семейство M16/M4, включая AR-10. Их дизайн является самым узнаваемым по всему миру, и в вооружённых конфликтах данная винтовка показала себя с хорошей стороны. Исключением является война во Вьетнаме, но несмотря на это всё больше стран в мире переходят на использование именно этого оружия. Следом идёт не менее узнаваемый АК. Стоящие на вооружении в РФ АК-74М и АК-103 являются вторыми по популярности автоматами на вооружении у других стран и продолжают наращивать своё влияние. Тройку лидеров замыкает не менее известный SCAR. Бельгийская разработка для спецопераций США прекрасно зарекомендовала себя в НАТО и стоит на вооружении Бельгии, Португалии и Литвы.

Четвёртое место досталось HK G3. В этом случае эксперты оценили высокую точность оружия, но из-за трудностей использования современной оптики и большой длинны, доставляющей неудобство при ношении с бронежилетом, винтовка не вошла в тройку лучших. Похожая ситуация и с пятой строчкой в рейтинге – SG 550. При всех достижениях данного оружия, включая его надёжность и точность, оно обладает существенным недостатком, коим является медленная перезарядка. Именно поэтому эксперты присудили ему только пятое место, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».