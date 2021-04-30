 

Эксперты из США назвали пять лучших винтовок современности

30.04.2021, 9:52, Разное
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Эксперты из журнала Nation Interest (США) назвали пять лучших представителей винтовочного «семейства» современности, находящихся на вооружении во многих странах. Во внимание брали не только характеристики оружия, но и его узнаваемость.
Первое место занимает семейство M16/M4, включая AR-10. Их дизайн является самым узнаваемым по всему миру, и в вооружённых конфликтах данная винтовка показала себя с хорошей стороны. Исключением является война во Вьетнаме, но несмотря на это всё больше стран в мире переходят на использование именно этого оружия. Следом идёт не менее узнаваемый АК. Стоящие на вооружении в РФ АК-74М и АК-103 являются вторыми по популярности автоматами на вооружении у других стран и продолжают наращивать своё влияние. Тройку лидеров замыкает не менее известный SCAR. Бельгийская разработка для спецопераций США прекрасно зарекомендовала себя в НАТО и стоит на вооружении Бельгии, Португалии и Литвы.

Четвёртое место досталось HK G3. В этом случае эксперты оценили высокую точность оружия, но из-за трудностей использования современной оптики и большой длинны, доставляющей неудобство при ношении с бронежилетом, винтовка не вошла в тройку лучших. Похожая ситуация и с пятой строчкой в рейтинге – SG 550. При всех достижениях данного оружия, включая его надёжность и точность, оно обладает существенным недостатком, коим является медленная перезарядка. Именно поэтому эксперты присудили ему только пятое место, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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