 

Названы причины нейрологического и желудочного ковида

30.04.2021, 9:52, Разное
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Ученые установили, что коронавирус проявляется не только кашлем или затруднениями дыхания. Американские исследователи назвали причины желудочного и неврологического типов ковида.
С момента появления COVID-19 он много раз мутировал, приводя к возникновению новых штаммов. Вместе с уже известными симптомами в виде кашля и затрудненного дыхания появились новые проявления этого тяжелого заболевания. Американские исследователи исследовали признаки проникновения SARS-CoV-2 в организм человека. Среди проявлений инфекции были зафиксированы поражения неврологической системы и желудочно-кишечного тракта. В ходе работы эксперты Школы биологии Университета Джорджа Мейсона нашли объяснение причин такой симптоматики.

По словам профессора и биолога Анчи Барановой, возникновение неврологического или желудочного, а также многих других проявлений коронавируса, зависит от особенностей организма того или иного человека. Эксперт отмечает, что поражению подвергаются именно те органы и системы, состояние которых уже не является идеальным. Вирус находит слабые места в иммунитете, после чего проникает в наиболее уязвимые из них. При этом людей с нарушениями гематоэнцефалического барьера достаточно много. Привести же к такому сбою могут обыденные вещи, например, перегрев на солнце при абсолютном отсутствии проблем неврологического характера раньше.

Даже незначительное нарушение барьера приведет к повышению рисков проникновения COVID-19 в клетки мозга. Баранова также акцентировала внимание на том, что коронавирус не является пульмонологическим заболеванием и может поражать все существующие системы и органы человеческого организма. Симптоматика недуга при этом зависит от обстоятельств и состояния здоровья самого пациента. При этом даже у тех, кто перенес SARS-CoV-2 бессимптомно, впоследствии могут возникнуть те или иные нейропатологии.

Источник: lenta.ru



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