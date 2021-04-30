Расследование Discovery+ о Меган Маркл и принце Гарри выходит в прокат 30 апреля

Канал Discovery+ готовит к выпуску документальный фильм-расследование о Меган Маркл и ее супруге принце Гарри. В основу киноленты, которая выходит в прокат 30 апреля, положен анализ движений, а также мимики герцогов Сассекских во время скандальных интервью.

Британский продюсер, который трудился над этим проектом, привлек лучших психологов, разбирающихся в лингвистике и языке тела. Специалисты изучили поведение Меган Маркл и принца Гарри на публике, а также то, как они вели себя во время беседы с Опрой Уинфри. Их обсуждаемое интервью американской журналистке бросило тень на монаршую семью.

По словам Клэр Лейкок, которая является представителем канала Discovery+, данный документальный фильм является одним из самых амбициозных спецрасследований за последние годы. Из-за того, что герцоги Сассекские озвучили тайны Букингемского дворца, британцы ополчились против знаменитой пары. Кроме этого, у принца Гарри теперь довольно натянутые отношения с отцом и старшим братом.