 

Расследование Discovery+ о Меган Маркл и принце Гарри выходит в прокат 30 апреля

30.04.2021, 9:52, Разное
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Канал Discovery+ готовит к выпуску документальный фильм-расследование о Меган Маркл и ее супруге принце Гарри. В основу киноленты, которая выходит в прокат 30 апреля, положен анализ движений, а также мимики герцогов Сассекских во время скандальных интервью.
Британский продюсер, который трудился над этим проектом, привлек лучших психологов, разбирающихся в лингвистике и языке тела. Специалисты изучили поведение Меган Маркл и принца Гарри на публике, а также то, как они вели себя во время беседы с Опрой Уинфри. Их обсуждаемое интервью американской журналистке бросило тень на монаршую семью.

По словам Клэр Лейкок, которая является представителем канала Discovery+, данный документальный фильм является одним из самых амбициозных спецрасследований за последние годы. Из-за того, что герцоги Сассекские озвучили тайны Букингемского дворца, британцы ополчились против знаменитой пары. Кроме этого, у принца Гарри теперь довольно натянутые отношения с отцом и старшим братом.



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