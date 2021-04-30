 

“Ее путь к успеху был нелегким”. Названо имя главной героини второго сезона шоу “Холостячка”

30.04.2021, 9:49, Новости дня
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“Злата – яркий пример современной женщины, self-made woman. Она нашла свое предназначение в жизни и упорно идет к своей цели. У нее невероятный музыкальный талант, но ее путь к успеху не был легким. Злате часто приходилось отстаивать свою позицию и свой выбор даже перед близкими людьми – своими родителями. При всей своей внутренней силе наша Холостячка очень теплая, лучистая, великодушная и невероятно женственная”, – прокомментировала руководитель проекта Анна Калина.

Сама Огневич призналась, что в мужчинах ее подкупают интеллект и чувство юмора. Для нее важно, чтобы мужчина не только разделял с ней любовь к детям и своей семье, но и принимал ее профессиональное развитие.

Фото: stb.ua

“То, что я артистка, затрудняет мои отношения с мужчинами. Я всегда честно предупреждала, что могу пропадать на съемках и гастролях. И в начале отношений мужчина это принимал. Однако со временем, к сожалению, появлялись ревность к моей работе и требование сделать выбор. Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, которые я считала идеальными. Я хочу семью, но люди не должны растворяться только в отношениях. Для меня важно совместное развитие в паре, когда и у мужчины, и у женщины есть свое дело, в которое они вовлечены всей душой. Поэтому я иду на “Холостячку”, чтобы встретить мужчину своей мечты”, – заявила Огневич.

Премьера второго сезона шоу “Холостячка” на СТБ состоится осенью 2021 года.

Контекст:Реалити “Холостячка” – первая украинская адаптация успешного формата The Bachelorette. Первый сезон проекта вышел в эфире СТБ осенью 2020 года.
Героиней первого сезона была украинская актриса Ксения Мишина. Она выбрала автора студии “Квартал 95” Александра Эллерта. 
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым. Певица представляла Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение” в 2013 году и заняла третье место.
Огневич не была замужем. Детей у нее нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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