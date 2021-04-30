Годовалый сын депутата Львовского облсовета от “Евросолидарности” стал владельцем будущего медцентра и четырех квартир – “Наші гроші”

Еремей – пятый и самый младший ребенок Григория Козловского, рожденный в браке с певицей Юлией Козловской, отмечается в расследовании.

Как указано в выписке, дом площадью около 4,2 тыс. м² Еремей Козловский получил 9 апреля 2021 года по договору дарения. Это здание – будущий частный медицинский центр с родильным домом, который строит компания “Лемберг Медикал Центр”. Владелицей дома является Юлия Козловская, а возглавляет эту фирму Григорий Козловский.

Земельный участок под это строительство компания арендует с августа 2019 года, а градостроительные условия и ограничения она получила в октябре того же года.

Со строительством этого медцентра связано несколько судебных споров. Представительство американского объединения комитетов для евреев бывшего Советского Союза хочет отменить разрешения на строительные работы для компании “Лемберг Медикал Центр”, говорится в производстве Львовского окружного админсуда. Связано это с тем, что участок расположен на территории древнего еврейского кладбища. Также здесь находился дом, который исторически принадлежал еврейскому госпиталю.

“Лемберг Медикал Центр” пытается отменить предписание Министерства культуры и информационной политики Украины, по которому требуется остановить строительство медцентра. В сентябре 2020 года суд приостановил действие предписания до вступления в силу решения по этому делу. Согласно постановлению 1 апреля 2021 года, производство по этому делу остановили, заметили журналисты проекта.

Компания “Лемберг Медикал Центр” фигурирует в деле об отмене постановлений о передаче этой земли в аренду. В ноябре 2020 года Хозяйственный суд Львовской области признал незаконными и отменил решения горсовета о разработке проекта землеустройства и его утверждение по отводу земельного участка. Впоследствии это решение не вступило в законную силу, так как горсовет и “Лемберг Медикал Центр” подали в суд апелляционные жалобы, говорится в расследовании.

“Наші гроші” выяснили, что Еремей Козловский владеет и другой недвижимостью. Как утверждают журналисты, на него оформили квартиру и два парковочных места в жилом комплексе Avalon 37 на улице Лычаковской 3 февраля этого года. В тот же день он получил в собственность два помещения гостевых домов-эллингов в Винниках общей площадью почти 300 м². Адрес совпадает с “Академией футбола” Григория Козловского возле Винниковского озера.

По информации проекта, 18 февраля Еремею Козловскому подарили четыре квартиры на улице Липинского, 29-г в жилом комплексе Avalon Time. В этот же день он получил дом в поселке Сходница Львовской области с бассейном площадью 249 м².

Контекст:Портал Zaxid.net писал, что Козловский является совладельцем “Львовской табачной фабрики”, строительной корпорации Avalon, гостиницы Grand Hotel и ряда ресторанов в центре Львова. Козловскому также принадлежит футбольный клуб “Движение”.

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