В мире подтвердили уже более 150 млн случаев COVID-19

Умерло от коронавируса почти 3,2 млн человек, выздоровело 87,6 млн (некоторые страны не публикуют статистику выздоровевших).

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (32,3 млн заболевших, 575,2 тыс. умерших);

Индия (18,8 млн заболевших, 208,3 тыс. умерших, 15,4 млн выздоровевших);

Бразилия (14,6 млн заболевших, 401,2 тыс. умерших, 12,9 млн выздоровевших)

Франция (5,7 млн заболевших, 104,4 тыс. умерших);

Турция (4,8 млн заболевших, почти 40 тыс. умерших, 4,3 млн выздоровевших).

Франция и США не публикуют данные о выздоровевших от COVID-19.

Украина в списке на 16-м месте. В стране подтвердили более 2 млн случаев коронавируса, умерло 44 тыс. человек, выздоровело почти 1,7 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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