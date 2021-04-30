“Свободное перемещение без дискриминации”. Европарламент утвердил свою позицию по COVID-сертификатам

Законопроект, касающийся граждан ЕС, был одобрен 540 голосами против 119 при 31 воздержавшемся. Предложение о гражданах третьих стран было принято 540 голосами против 80 и 70 воздержавшихся. Голосование состоялось в среду, 29 апреля а результаты были объявлены в четверг утром.

Совет ЕС свою переговорную позицию утвердил еще 14 апреля. Теперь он вместе с Европарламентом должен согласовать текст регламентов, по которым введут COVID-сертификаты. Планируется, что органы ЕС договорятся до начала летнего туристического сезона.

Евродепутаты согласились с тем, что документ должен называться “сертификат ЕС по COVID-19″, а не ” цифровой зеленый сертификат”, как предлагала Еврокомиссия, быть доступным в цифровом или бумажном формате, и действовать в течение 12 месяцев, а не дольше.

Документ будет подтверждать, что человек был вакцинирован против коронавируса, либо уже выздоровел от инфекции, либо недавно получил отрицательный тест. По мнению парламента, обладатели сертификата не должны подвергаться дополнительным ограничениям на поездки, таким как карантин, самоизоляция или тестирование.

“Однако сертификат ЕС по COVID-19 не будет служить проездным документом, и не станет условием для реализации права на свободное передвижение”, – подчеркнули в Европарламенте.

Депутаты также подчеркивают, что во избежание дискриминации непривитых страны ЕС должны “обеспечить всеобщее, доступное, своевременное и бесплатное тестирование”.

Отмечается, что на всей территории ЕС будут приниматься сертификаты, выданные в ЕС, о вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) (в настоящее время – Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen).

Государства-участники ЕС должны будут решить, принимают ли они также сертификаты о вакцинации, выданные в других государствах-участниках для вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях.

Сертификаты будут защищены от мошенничества и подделки.

Намерены ли в ЕС принимать аналогичные сертификаты, выданные не в Евросоюзе, в сообщении пресс-службы не уточняется.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в апреле заявлял, что Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве по совместимости украинского и европейского цифровых сертификатов об иммунитете от COVID-19. В пресс-службе Еврокомиссии подтвердили “Німецькій Хвилі”, что вопрос цифровых зеленых сертификатов поднимался во время встречи вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой с вице-премьером по евроинтеграции Украины Ольгой Стефанишиной, но деталей не привели, только добавили: “В целом, мы открыты для работы с нашими партнерами над взаимным признанием сертификатов, соответствующих международным стандартам и имеющих подобный уровень безопасности”.

Контекст:О разработке сертификатов о вакцинации от коронавируса заявили в ряде стран. В то же время комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения рекомендует странам не требовать от путешественников документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2.

Европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон 28 марта представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет подтверждать наличие прививки от коронавируса. На нем будет указана дата рождения, паспортные данные, информация о наличии прививки и типа вакцины, которой был привит владелец, есть ли у него антитела (если человек уже переболел) или результат ПЦР-теста (если человек и не вакцинировался, и не болел).

Главный санврач Украины Виктор Ляшко 12 января рассказал, что Украина рассматривает вопрос введения международных свидетельств о вакцинации, которые могут использоваться для пересечения границы, но пока не вводит их. 15 января глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что украинцы будут получать такие же документы после вакцинации, как и жители стран Евросоюза.

15 марта Ляшко сказал, что внедрять и требовать международную справку о прививке против коронавируса в Украине пока не стоит. По его словам, граждане смогут “получать такую бесплатную справку в два клика”, если она будет нужна им для пересечения границы.

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