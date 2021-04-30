Кабмин запретил въезд из Индии со 2 мая из-за коронавируса – Ляшко

“Лидером по регистрации абсолютного ежедневного количества случаев является Индия, где в течение нескольких дней регистрируется почти 400 тыс. случаев коронавирусной болезни в сутки. Правительство Украины приняло решение о запрете на пересечение госграницы с 00.00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Индии или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней”, – заявил Ляшко.

Также он сообщил, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают в Украине, которые въезжают в Украину из Индии, должны проходить обязательную самоизоляцию, независимо от результата ПЦР-теста на коронавирус.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших COVID-19: по состоянию на 30 апреля в стране подтвердили 18,8 млн случаев, 208,3 тыс. человек умерли, 15,4 млн – выздоровели.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса B.1.617 с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID. Так, 12 апреля Индия вышла на второе место в мире по общему числу COVID-19.

В середине апреля в стране за четыре дня подтвердили миллион новых случаев COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправила в Индию более 2,6 тыс. сотрудников для оказания помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом 26 апреля заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Свою помощь в преодолении эпидемии Индии предложили США и Евросоюз.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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