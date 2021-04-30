Занятия по патриотизму станут обязательными в детских садах

Министерство просвещения внесло изменения в образовательный стандарт детских дошкольных учреждений.

С 1 сентября 2021 года во всех российских детских садах каждую неделю будут проводиться занятия по патриотизму.

– В условиях информационной войны, которую Запад развязал против России, воспитание молодёжи – это одна из важнейших задач. Сегодня дети постоянно сидят в социальных сетях, смотрят западные мультфильмы, весь этот контент формирует у них определённую картину мира. Мы уже неоднократно обращали внимание, что в американских и европейских произведениях есть специальные русофобские коды, которые могут сыграть даже через несколько лет. На уроках патриотизма в детских садах не будет никакой пропаганды и политики, только правдивые факты об истории и культуре России, – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Изменение образовательного стандарта не приведёт к увеличению родительской платы за детский сад. Все расходы возьмёт на себя федеральный бюджет.

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