Мнение: Как научиться разбираться в искусстве

Частый вопрос: "Какие лекции послушать, чтобы начать разбираться в искусстве? Порекомендуйте лектора, порекомендуйте курсы, порекомендуйте книги. Подскажите быстрый и легкий, понятный путь, как, наконец, начать разбираться в искусстве!"

Мне обычно не хочется отвечать на этот вопрос, потому что тянет ответить правду: "никакой курс из 10 лекций, купленный у самого разрекламированного лектора, вас разбираться в искусстве не научит. И видеолекция на ютубе тоже. И одна книга не научит. Даже, наверно, десять. А научит несколько лет чтения многих книг, смотрения на репродукции и хождения по музеям".

Тем не менее, попробую написать инструкцию по пунктам, как все-таки начать разбираться в изобразительном искусстве, если действительно очень хочется, но как начать и с какого конца взяться — непонятно.



Фото: мое, ближайшая полка по правую руку специально для вас в распластанном виде.

Прямей всего путь — поступить в ВУЗ, получить профильное образование, написать диплом и потом еще лучше диссер. Вот тогда точно задача будет выполнена. Но увы, хоть он и самый прямой, но и самый длинный, и его нельзя использовать в качестве хобби или отдыха. Так что вам он не подходит, описываю более легкую версию.

ПУНКТ 1

Необходимо осознать и смириться с тем, что процесс познания искусства все равно не будет кратким. Нельзя так просто взять и быстро начать разбираться в изобразительном искусстве. Точно так же, как нельзя одномоментно взять, и выучить иностранный язык, или научиться танцевать танго. Это именно долговременный процесс, можно даже сказать, действительно "иной язык", и поэтому овладение им требует времени.

Поэтому не надо себе отводить на него какие-то сроки, ставить финальные даты окончания учебы и гнаться за рекордами, запихивать в голову вагоны информации, тратить много денег на оплату. Просто отдайтесь этому процессу, как плавнию в море, в море знаний. И постепенно учитесь дрейфовать, покачиваясь на волнах новой информации.

(Внимание! Данный пункт не относится к студентам, специализирующимся на! Для вас все ровно наоборот! Запихивайте все, вагонами, и срочно!)

ПУНКТ 2

Не заставляйте себя. Изучайте только то искусство, которое приносит вам удовольствие. Не нравится вам современное искусство с перформансами и инсталляциями — ну и не давитесь им, плюньте на него, пренебрегите.

И нырните вместо этого именно в тот период искусства, который приносит наслаждение именно вам.

Лайфхак А: начинайте с того участка истории мирового искусства, который вам особенно по кайфу. Верней, с человека

Приведу аналогию. Один мой друг очень хотел научиться получать удовольствие от оперы. Ему хотелось полюбить эту музыку и даже начать разбираться в ней. Но для него все это было однотипным визжанием, скучным и однообразным. Поэтому он начал делать как раз то, что я рекомендую и тут — идти расширяющимися кругами. Единственная опера, которую он на тот момент отличал от других, была "Кармен" Бизе, с ее несколькими хитовыми ариями, которые у нас всех на слуху с детства, поэтому вызывают наименьшее сопротивление организма. Кроме того, он любил французский язык. Он начал слушать "Кармен" целиком, помногу раз, пока не оценил и другие, менее шлягерные куски. Потом он переключился на другие произведения Бизе, на "Искателей жемчуга", которые пошли уже полегче. Затем он наслушался опер других авторов, но тоже на французском языке, и этого же периода, типа "Самсона и Далилы", "Лакме", "Сказок Гофмана", "Манон". После этого он еще больше расширил ареал и перешел на легкую итальянскую оперу того же периода, типа Верди. (Вагнера он решил пропустить). В какой-то момент он перешел с простого прослушивания с аудионосителей к страшному — походам в настоящий театр (через года полтора примерно). Когда мы последний раз разговаривали, он уже умел наслаждаться барочной оперой и даже специально ездил на ее постановки в других городах. У него ушло на это лет пять-шесть методичных тренировок.

Поэтому (если только вы не студент!) я не рекомендую начинать свой заныр в историю искусства с глобальных "учебников" по периодам или странам, хронологий и методологий, энциклопедий по "-измам" и сборников биографий по алфавиту.

Наоборот, начните с конкретного человека, который симпатичен именно вам, либо своей личностью, либо картинами.

Например, нравится вам с давних пор Гойя, как мужчина, потому что его Банионис сыграл. Но картины вы его особо пристально не рассматривали. Пересмотрите тот самый фильм. Посмотрите другие фильмы, снятые про Гойю, скажем, Карлоса Сауры или Милоша Формана. Параллельно ищите в интернете репродукции тех картин, которые упоминаются в кадре, и рассматривайте их внимательно.

Полезная ссылка: Список биографических игровых фильмов о художниках: от Рублева до Тома Финляндского



Кадр из фильма Карлоса Сауры "Гойя в Бордо"

Если вам нравится потреблять контент именно визуально и аудиально, следующей ступенью будет просмотр документальных фильмов, передач, а также (да, не буду спорить) видеолекций на ютубе про него.

Полезная ссылка: Список документальных фильмов и сериалов об искусстве

Но ничего,

ничего,

ничего,

не заменит чтения книг глазами.

Железное правило №1: ничего не заменит чтения книг

Переход на следующий уровень сложности познания: возьмите и прочтите биографию этого художника в книге, типа ЖЗЛ. Предварительно оцените степень научности этой биографии: бывают очень высосанные из пальца беллетризованные (например, советские, особенно про несчастную судьбу крепостных художников). Оцените, что вам интересней читать, "приключенчески-любовный" роман или научную монографию. Можно сначала первое, а потом второе. Такой интеллектуальный мазохизм.

Лучше начинать с фигур крупных художников, потому что они, как Солнце, имеют на своей орбите очень много всего второстепенного, на что можно потом перейти, расширяя круги.

Читайте книгу у компьютера. И сразу ищите в сети упоминаемые картины. Музеи теперь выкладывают в сети все в потрясающем разрешении, нам очень везет жить в цифровую эру.

Потом можно начать отсматривать все картины этого автора подряд, даже не упомянутые ранее.

Полезные ссылки: artsandculture.google.com . Отсканировано отнюдь не все, но то, что сделано — сделано великолепно.

artcyclopedia.com . Он, увы, давно не поддерживается, но как инструмент еще удобен. Вбиваете в поле фамилию художника. Он вам выдает список музеев, где находятся его работы. Сами ссылки теперь, к сожалению, обычно ведут на страницу 404, ибо внутри сайтов музеев карточки картин давно переехали на новое место. Однако, главное, что есть реальный список конкретных музеев. И просто на сайте найденного музея воспользуйтесь поиском по фамилии.

Заведите себе доску имени этого художника в пинтерест. Или сохраняйте понравившиеся картинки в папочке на компьютере. Или просто сделайте список ссылок на картины в высоком разрешении. Чтобы потом, после окончания одной из стадий, пересмотреть их новым, обогащенным зрением.

Железное правило №2: ничего не заменит смотрения настоящих картин живыми глазами

Однако никакой экран монитора, даже супермегапиксельный, не заменит живого контакта с произведениями искусства. (Речь, конечно, не идет о картинах в стеклянной клетке, типа "Моны Лизы" или "Гентского алтаря", с ними теперь иначе никак). Репродукции в книгах тем более не заменят.

Идеальный вариант — если у вас в городе есть картины того художника, которого вы начали изучать. Приходите, смотрите на то, как лежат мазки, как меняется картина в зависимости стоите ли вы близко, или далеко, какое время дня и какое у вас настроение. Рама, оказавшись трехмерной, может сильно повлиять на восприятие. Мы все еще телесно пребываем в реале, не в Матрице. И, не научившись видеть настоящие картины по-настоящему, вы не поймете искусства. Измерено, сколько человек в среднем проводит перед произведением искусства в музее — около 5 секунд. Потом он бежит дальше. Научитесь стоять перед картиной "лицом к лицу" и попробуйте посмотреть на нее 5 минут, пристально рассматривать ее в течение этого долгого времени. Причем не забавные выписанные детальки разглядывать, развлекаясь, а именно изучать то, как она сделана, вычленять техническое мастерство художника, проникаться его эмоциями. Уверяю вас, с непривычки вас начнет клинить уже через минуту-две, возникнет непреодолимое желание бежать дальше. С этой ломкой надо бороться, заставлять себя смотреть медленно, дегустировать.



Эллиотт Эрвитт. "Прадо, Мадрид, Испания". 1995. (Подборка работ фотографа, который специализировался на зрителях в музеях).

Но все зависит, конечно, от избранного вами героя-проводника. Не в каждом городе имеется Гойя. В Эрмитаже, скажем, есть всего один, и тот сомнительный, а в ГМИИ — два трофейных, и тоже не шедевры, и не обязательно они в постоянной экспозиции висят. Метнуться в Прадо и в обычные дни может не каждый, а уж в ковидном мире — особенно. Что же делать, чтобы отточить свой навык соприкосновения с реалом? Я могу порекомендовать два пути:

1) если в вашем городе есть достаточно крупный музей, то попробуйте подегустировать нечто максимально близкое. Например, если речь о Гойе, то в ГМИИ и Эрмитаже есть залы испанской живописи. Правда, века немножко не те, но все равно, хоть что-то знакомое вы нащупаете, найдете, за что зацепиться. Или вы изучаете Ренуара, а в музее есть только Моне — но пригодится же!

2) можно пойти от противного, от того, что имеется в наличии. В самом начале этого квеста, перед выбором персонажа для изучения, ступайте в музей в вашем городе, обойдите все залы и выберите те работы, которые вам больше всего по сердцу. Верней, даже 1 картину, которая вас сильней всего гипнотизировала. И начините именно с ее автора, его биографии. Чтобы вернуться к этой картине, уже с багажом знаний, и посмотреть на нее еще раз. Уверяю вас, она покажется вам совсем другой.

Лайфхак Б: расширяйте круги

После того, как вы прочтете именно биографическую книгу о конкретной персоне, расширяйте круги, переходите на его окружение. Поищите, например, что-то серии "Повседневная жизнь". Увы, там есть отдельная книга про повседневную жизнь импрессионистов, а про Испанию эпохи Гойи — нет. В биографических словарях в статьях есть списки литературы: посмотрите, какие дополнительные (не биографические) книги перечислены там, скажем в Википедии (хотя там как повезет). Мне нравится использовать сайт livelib, где люди составляют авторские списки. Поищите, может быть там уже есть то, что вам пригодится (про Гойю, например их 2 похожих: раз и два).

Лайфхак без нумерации (очень секретный): Пользуйтесь библиотеками! Там бывают книги, которых нет в интернете, да, совсем ни в каком виде нету, и при этом очень интересные и полезные книги!

Необходимо осознать и смириться, что настоящая учеба — это активный процесс розыска информации. Сегодня мы все очень избалованы на "фаст-фуде" абсолютно всего, в том числе и обучения. Нам всем хочется, чтобы было так: нажал на кнопочку, и специальный человек тебе на блюдечке все уже полностью подготовленное выдал (поэтому такая популярность онлайн-курсов). Причем имеется иллюзия, что если ты уж целую денежку заплатил, реальную денежку, то эта информация в твою голову сразу будто загрузится, словно искусство рукопашного боя в Нео в "Матрице". Когда этого не происходит, к лекторам возникают претензии… С изучением изобразительного искусства подобного "чуда" точно не случится. Это должен быть активный процесс поиска и работы мозга, именно ваш. Иначе ничего не получится. Попробуйте представить, что это компьютерная игра по поиску секретиков и заначек. Или детективное расследование, в котором сыщик — именно вы. В вас должен родиться азарт, жажда знаний, иначе вы бросите все это дело, только понадкусав.

Полезная ссылка: мой любимый онлайн-букинист книг по искусству

Философско-страдательное отступление закончено, вернусь к лайфхаку Б.

Расширять круги можно по-разному.

Например, от Гойи можно пойти вниз, к его ученикам (но среди них нет никого примечательного), а можно наверх, в более ранние века. Скажем, вы теперь знаете, как он писал портреты вымирающей династии испанских королей. Переключитесь на Веласкеса, который жил в XVII веке, но тоже в Испании и тоже писал портреты вымирающей династии. Это будет мудро, потому что Гойя воспринимал его как учителя, и провел очень много времени, непосредственно копируя картины Веласкеса.

Или оставайтесь в том же временном срезе, но пересеките государственную границу. Кто у нас современники Гойи, и тоже буйные и загадочные? Тернер, Блейк, например. Любопытно, но на этой стадии выбрать героя для изучения вам будет гораздо легче. У вас уже произошел левел-ап, вы замечаете в искусстве больше, и внезапно вам может приглянуться художник, который раньше не нравился, но теперь вы увидели его по-новому. Переключитесь на новых героев (но хоть каким-то образом смежных с предыдущим), и точно так же "присвойте" их себе. Погружаясь в биографии, скажем, Тернера и Блейка, вы одновременно очень много узнаете об английском искусстве того периода в целом, а заодно и об общеевропейском стиле романтизм.

Лайфхак В: переходите к глобальным теориям только когда будете иметь сильную опору

Под "опорой" я подразумеваю тех художников, которых вы уже узнали досконально (а также их окружение и вообще временной отрезок; потому что хорошая биографическая книга не получилась бы без очерка эпохи). Думаю, что таких персон должно быть две, а лучше три, чтобы чувствовать себя уверенней. После этого переходите на книги (или фильмы с лекциями), которые являются более обобщающими.

Скажем, если вы решили идти вертикально, по испанскому искусству разных веков, то, опираясь на Веласкеса, Гойю и, скажем, Сурбарана или Риверу, уже имеет смысл брать толстый том "Испания. История искусства" Татьяны Павловны Каптеревой. Прочитайте его, выберите там новых любимых персонажей, немного поизучайте их. Или, скажем, откройте библиографию Каптеревой — а там, оказывается, еще есть отдельные книги и про античную Испанию, и про арабскую Испанию. Продолжите свой квест по ним. (Вообще, прочесть все книги того искусствоведа, который вам приглянулся — хороший метод; я рекомендую начать, разумеется, с четырех моих; ну ок, первую можете пропустить, там кишочки). Параллельно познавайте обычную историю, а также художественную литературу (даже поэзию), относящуюся к теме. Таким образом, через некоторое время у вас будет в голове картина развития всего испанского искусства, но при этом вы немного захватите, как трамвай при повороте, "занос полметра", еще и то, что происходило тогда же у соседей, Португалии, Франции и Италии. Переключиться после этого, скажем, на французское искусство, будет проще, потому что все происходило по одним и тем же закономерностям, а схема в голове у вас уже выстроится.

(Италия — исключение, ее искусство колоссально, его надо очень долго изучать, так сразу этот Эверест не возьмешь. Однако если ты начал именно с Италии, с самого начала до самого конца, то все остальные европейские страны будут щелкаться как семечки потом).

Если вы решили идти горизонтально, по одной эпохе и стилю, но в разных странах, то алгоритм примерно тот же. Вот, скажем, у вас есть три столпа — Гойя, Тернер и Блейк. Читайте теперь обобщающие книги — про романтизм в Англии, про романтизм в Европе, про искусство конца XVIII – 1-й четверти ХХ века. Про сентиментализм тоже почитайте. После этого можно метнуться и опять отдохнуть душой на какой-то отдельной персоналии, скажем, на Кипренском. В нем, конечно, хорошо то, что он доступен в наших музеях. Попробуйте задать вопрос, что у него общего с Гойей? Смысл, кстати, будет не в самом вашем ответе, мы не на экзамене, а в умственной работе по его поиску.

Опираясь на "столпы", легче понять глобальную эпоху и стиль, а после того, как вы поймете их законы, другие отдельные художники и их творчество станут уже чистым наслаждением, без загадок и непониманий. После этого, как плесень, переползайте на более поздние или более ранние периоды.

Полезная ссылка: Книги про то, как понимать искусство, в особенности современное – список

ПУНКТ 3

Итак, на первом левеле вы узнали все про одного человека, на втором левеле вы узнали все про отдельный пласт (национальное искусство или стилистическое направление — стили, кстати, обычно мельче национального, это можно учитывать при планировании задачи). После этого будет как с изучением романских (или славянских) языков: если вы как следует выучили один, то следующие будут учиться намного, намного легче, потому что вы поняли законы и алгоритмы. У истории развития искусства тоже есть свои законы и алгоритмы. В европейском их костяк очевидней, с азиатским и другой экзотикой (а также с тем, что было до н.э.), будет посложнее, но тоже работает.

Все это время надо продолжать ходить в музеи и смотреть на реальные предметы, подолгу на каждый. Это очень важно. Не бросать взгляд, а созерцать. Совершенно нормально прийти в музей, провести там час в одном-единственном зале, и уйти (только дороговато).

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Как быстро вы будете подниматься по уровням, зависит от вашей скорости чтения, навыкам обрабатывать информацию, а также наличию свободного времени и количества маленьких детей в семье.

Если кратко, то весь этот мой текст с советами спокойно можно было заменить анекдотом про английской газон, который надо стричь и поливать, стричь и поливать, и так триста лет.

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