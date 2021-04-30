Маргарита Симоньян пообещала трудоустроить всех журналистов «Медузы»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пригласила на работу журналистов издания «Медуза», столкнувшегося с финансовыми трудностями после признания СМИ Минюстом иностранным агентом. Предложение она разместила на своей странице в «Твиттер».

– Друзья! Если вы действительно считает себя журналистами, любите Родину и хотите реализоваться профессионально, ваш единственный адрес RT. Вы же понимаете, что дела «Медузы» были предрешены с момента её создания. Как говорят у нас в России, делу время, а потехе час. Час прибалтийского русофобского издания закончился, но время искупить свою вину у вас ещё есть, – написала Симоньян.

Главный редактор RT добавила, что по вопросам трудоустройства к ней можно обращаться в любое время суток, а её телефон легко найти в открытом доступе. Также она анонсировала выход на телеканале новых расследований о коррупции в Европе и США. В одном из фильмов бывший сотрудник «Медузы» расскажет, как лично получал указания от представителя Госдепа.

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