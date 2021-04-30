Американские диетологи назвали самый опасный способ приготовления яиц

Американские диетологи рассказали, какой способ приготовления яиц является самым опасным. Этот продукт считается наиболее популярным для завтрака. Готовить его можно десятками способов, но не каждый из них принесет пользу.

Специалисты считают, что нужно отказаться от жарки яиц с большим количеством масла. При таком способе приготовления повышается калорийность продукта, к тому же увеличивается число насыщенных жиров. Если жарка яиц происходит на сливочном масле, то их полезные свойства существенно снизятся. От природы в продукте имеется много белка и мало насыщенных жиров. При добавлении масла в процессе приготовления вырастает количество последних.

Диетологи призывают отказаться не только от сливочного масла, но и от кокосового. К тому же в яичницу не нужно добавлять бекон. Завтрак становится более калорийным, если добавлять сливки, сыр и красное мясо.

Источник: www.medikforum.ru