Журналист из Германии рассказал о действиях страны в случае войны России и НАТО

Журналист из Германии Вольфганг Мюнхау, во время беседы с представителем издания Handelsblatt, пояснил о предполагаемых действиях страны в случае войны РФ и НАТО. Он уверен, что власти проигнорируют конфликт.

Всё дело в политике самой Германии в отношении военной акции против России. В Берлине отказываются выступать против Москвы. Это же подтверждают слова федерального президента Франка-Вальтер Штайнмайера. Он высказался в отношении строительства «Северного потока 2» и признал необходимость завершить газопровод, искупив тем самым часть вины за события Второй мировой войны. Таким образом ухудшение настроения между странами просто недопустимо, не говоря уже об открытых агрессивных действиях и поддержке любой из сторон.

В завершении Мюнхау привёл в пример слова президента, который усомнился в том, что Германия начнёт борьбу с Россией, даже если та вторгнется в Прибалтику. Аналогичного мнения придерживаются и большинство политиков, активно выступающих против любых военных действий, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».