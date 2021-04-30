 

Журналист из Германии рассказал о действиях страны в случае войны России и НАТО

30.04.2021, 8:58, Разное
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Журналист из Германии Вольфганг Мюнхау, во время беседы с представителем издания Handelsblatt, пояснил о предполагаемых действиях страны в случае войны РФ и НАТО. Он уверен, что власти проигнорируют конфликт.
Всё дело в политике самой Германии в отношении военной акции против России. В Берлине отказываются выступать против Москвы. Это же подтверждают слова федерального президента Франка-Вальтер Штайнмайера. Он высказался в отношении строительства «Северного потока 2» и признал необходимость завершить газопровод, искупив тем самым часть вины за события Второй мировой войны. Таким образом ухудшение настроения между странами просто недопустимо, не говоря уже об открытых агрессивных действиях и поддержке любой из сторон.

В завершении Мюнхау привёл в пример слова президента, который усомнился в том, что Германия начнёт борьбу с Россией, даже если та вторгнется в Прибалтику. Аналогичного мнения придерживаются и большинство политиков, активно выступающих против любых военных действий, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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