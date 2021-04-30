 

В Днепропетровской области нашли 375 мин времен Второй мировой войны

30.04.2021, 8:54, Новости дня
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Житель села Девладово Софиевского района 28 апреля сообщил ГСЧС, что нашел три старых боеприпаса во время поисков металлолома за пределами населенного пункта в поле.

“В течение двух дней продолжается обследование территории. Сейчас пиротехники ГСЧС отыскали 375 устаревших противотанковых мин ТМИ-42. Взрывоопасные предметы находятся на месте обнаружения и круглосуточно охраняются сотрудниками Национальной полиции”, – говорится в сообщении.

После завершения обследования территории боеприпасы уничтожат путем контролированного подрыва.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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