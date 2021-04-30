В Днепропетровской области нашли 375 мин времен Второй мировой войны

Житель села Девладово Софиевского района 28 апреля сообщил ГСЧС, что нашел три старых боеприпаса во время поисков металлолома за пределами населенного пункта в поле.

“В течение двух дней продолжается обследование территории. Сейчас пиротехники ГСЧС отыскали 375 устаревших противотанковых мин ТМИ-42. Взрывоопасные предметы находятся на месте обнаружения и круглосуточно охраняются сотрудниками Национальной полиции”, – говорится в сообщении.

После завершения обследования территории боеприпасы уничтожат путем контролированного подрыва.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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