В Днепропетровской области нашли 375 мин времен Второй мировой войны
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Житель села Девладово Софиевского района 28 апреля сообщил ГСЧС, что нашел три старых боеприпаса во время поисков металлолома за пределами населенного пункта в поле.
“В течение двух дней продолжается обследование территории. Сейчас пиротехники ГСЧС отыскали 375 устаревших противотанковых мин ТМИ-42. Взрывоопасные предметы находятся на месте обнаружения и круглосуточно охраняются сотрудниками Национальной полиции”, – говорится в сообщении.
После завершения обследования территории боеприпасы уничтожат путем контролированного подрыва.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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