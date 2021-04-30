 

В Украину вернулась 25-я антарктическая экспедиция

30.04.2021, 8:54, Новости дня
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Полярники пробыли в Антарктике целый год. Вместе с ними также приехала сезонная экспедиция, участники которой работали на станции около двух месяцев.

Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Сообщается, что полярники отправились в Украину еще 19 апреля. Сначала они преодолели на корабле “не слишком благосклонный в этот раз” пролив Дрейка, добрались до портового чилийского города Пунта-Аренас, а уже оттуда с тремя пересадками (Сантьяго, Сан-Паулу, Париж) летели домой. В Чили сейчас жесткий локдаун, страна закрыта на въезд и выезд, поэтому в пути участникам экспедиции понадобилась помощь украинских дипломатов в этой стране. 

Участники экспедиции целый год проводили геофизические, метеорологические и биологические исследования, делали ежедневные непрерывные измерения, поддерживали работу станции и занимались ремонтом.

С приездом сезонного отряда работы по модернизации значительно активизировались, в частности, залили фундамент и установили новый мощный кран, заменили систему отопления, установили антенну для безлимитного интернета и тому подобное. Сезонная команда включала также ученых, работавших над отдельными программами исследований.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1640964512780086

Контекст:В конце марта на станцию “Академик Вернадский” отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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