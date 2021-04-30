 

Фронтвумен “Пающих трусов” уходит из группы

30.04.2021, 8:54, Новости дня
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Подопечная продюсера Владимира Бебешко начнет сольную карьеру под именем Olga Ernst. У певицы уже вышел первый сольный мини-альбом “А у нас на дискотеке”, в который вошли пять композиций. Olga Ernst работает в жанре диско 1980-х.

В связи с уходом фронтвумен “Пающих трусов” Бебешко находится в поисках новой вокалистки.

“Как всегда, кастинг будет проводится в сауне”, – шутя отметил он.

ВИДЕОВидео: пАющие трусЫ / Paushie Trusi / YouTube

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=BrQwH01iao0
Промо: https://www.youtube.com/watch?v=ft5C74Qt4Fs
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=vz5mYivIdh8

Контекст:Группа “Пающие трусы” была создана 10 апреля 2008 года ныне покойным музыкантом Андреем Кузьменко и музыкальным продюсером Владимиром Бебешко. На данный момент последний является единственным продюсером коллектива.
Ольга Лизгунова работала в “Пающих трусах” с момента основания группы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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