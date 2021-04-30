PornHub оскорбил российских верующих, а владельцами российского гимна оказались американцы

Роскомнадзор направил в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД письма с просьбой провести экспертизу как минимум шести видеороликов на PornHub.

В Роскомнадзоре предположили, что клипы могут попадать под ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» и ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств». Если экспертиза это подтвердит, ролики должны быть удалены, в противном случае власти заблокируют страницы с ними. Эксперты говорят, что подобных видео с нарушениями на ресурсе может быть несколько сотен.

В двух роликах фигурируют «атрибуты православной церкви», ещё в трёх «демонстрируют в кадре наркотические вещества и способы их употребления». Содержание одного из роликов «может оскорблять представителей российской власти».

На вынесение роликам оценки ведомствам даётся срок до 30 дней, но от PornHub потребовали заблокировать их в течение двух дней. Опрошенный «Известиями» эксперт считает, что аналогичных роликов на ресурсе очень много, и их количество постоянно пополняется, поэтому PornHub в России надо запретить целиком. Представитель церкви сказал изданию, что в России слишком мягко регулируют порнографию, и её всю надо в интернете запретить.

В 2016 году РКН уже блокировал PornHub в России, а в 2017 году разблокировал его. Сейчас для попадания на сайт россиянам надо авторизоваться через ВКонтакте для подтверждения возраста и согласиться на «соблюдение общественных и социальных норм». После блокировки в твиттере PornHub появилось предложение к РКН разблокировать сайт в обмен на 10 премиальных аккаунтов, но Роскомнадзор отказался.

30 мая представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский и новый SMM-щик Pornhub Дмитрий Колодин встретились на конференции СПИК в Петербурге, и порносайт всё-таки подарил ведомству 10 обещанных промокодов на год премиумной подписки. Ампелонский говорил, что свои коды хочет раздать «в благотворительных целях»: пять из них он отдал TJ, и они были разыграны среди читателей.

Также в апреле этого года в РКН обнаружили, что «Инстаграм» блокирует видеоролики с гимном России, объясняя это охраной авторских прав. Государственная символика не может быть объектом авторских прав, напомнили в ведомстве. В январе аналогичная ситуация возникла вокруг YouTube: видеохостинг считал, что права на российский гимн принадлежат американской компании Broadcast Music, Inc.

– Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил, – заявила пресс-служба Google.