Экс-сенатор из США связал с Путиным появление НЛО над кораблем ВМС США

Экс-сенатор из США Гарри Рид заявил о причастности России к появлению НЛО «в форме пирамиды» над кораблем ВМС США.

Речь идет о видео, снятом в июле 2019 года: на кадрах видно зависший над ракетоносным эсминцем «Рассел» ВМС США неопознанный летающий объект в форме треугольника. Специалисты из Пентагона, изучавшие видеозапись, подтвердили ее подлинность.

Бывший американский сенатор Гарри Рид после заявления минобороны США связал с президентом РФ Владимиром Путиным появление НЛО над кораблем ВМС США. Смысл его слов сводился к тому, что неопознанный летающий объект запустил Путин лично для осуществления наблюдения за американским эсминцем.

– Всегда помните: Россия, Советский Союз, управляется человеком, который управлял КГБ. У них единовременно было не меньше 31 тысячи агентов. Тут замешана Россия, в этом нет никаких сомнений, — заявил сенатор в интервью новостному сайту Mystery Wire UFO.

Рид напомнил, что Путин пришел в политику в 1991 году — как раз после того, как в США заявили, будто НЛО вывели из строя инфраструктуру ядерного оружия страны.