«Воронки» – 1984

Массовые репрессии начинаются не с задержаний на митингах, а с требований открыть дверь квартиры.

1984 — ровно столько человек, по данным «ОВД-инфо», было задержано на акциях в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Несмотря на очевидные отсылки к Оруэллу, цифра по нынешним временам — «вегетарианская». Так, на акциях 31 января задержанных было в три раза больше — 5658. 23 января — 4002 человека.

За исключением Санкт-Петербурга и куда более локальных акций в Уфе, Казани, Воронеже и Магадане, полиция и Росгвардия не лютовали, стараясь ограничиваться точечными задержаниями.

Среди участников и в СМИ такое поведение силовиков было воспринято как продолжение послания президента Федеральному собранию (а на самом деле — Западу): РФ хоть и готова показать «кузькину мать», вообще-то желает договариваться. «Не хотят, чтобы иностранцы после слов Путина увидели жесткую картинку».

Сейчас понятно: картинку давать — действительно не хотели. Но и генеральной линии менять не собирались.

Силовики апробируют новую тактику задержаний: домашний арест. В перспективе она может заменить традиционное массовое винтилово.

Так было, например, в Беларуси, где в августе шли уличные бои, а в конце октября демонстрантам нет-нет, да давали спокойно походить по улицам. На следующий день после таких «спокойных» акций неизменно происходило одно — у минских подъездов появлялись черные микроавтобусы с наглухо тонированными окнами.

Эта новая тактика — куда страшнее уличных разгонов. Во-первых, потому что берут по одному, обеспечивая себе широкие возможности для злоупотреблений: от банального запрета звонить адвокату до пыток. Во-вторых, потому что такая тактика напрочь лишает ощущения безопасности: нельзя прийти домой и выдохнуть.

Предотвратить задержание «на квартире» намного сложнее, чем на улице. Если в уличном противостоянии многое решает случай: где ты окажешься, схватят ли тебя, или того парня, насколько быстро ты бегаешь в сравнении с «космонавтом», то когда ты запечатлен на десятки камер людьми в штатском, когда твое лицо распознают с помощью алгоритма FaceN, а весь твой маршрут до дома зафиксирован городской системой слежения, надежда остается только на антиковидную маску и ограниченность плана по задержаниям.

Тактика домашних задержаний страшна еще и тем, что напоминает о прошлом: «черные воронки» приезжали к подъездам, людей забирали из квартир. Спать и бояться?

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Одновременно посылается и однозначный сигнал о соблюдении сотрудниками полиции законности или даже прописанных самими властями правил: этого не будет. К журналисту «Дождя» Алексею Коростелеву утром 27 апреля пришли полицейские и забрали его в отделение, несмотря на то, что он работал на акции в зеленом жилете с надписью «Пресса», бейджем и редакционным заданием. Потом, видимо, убедившись, что перед ними журналист, попросили его принести редзадание в отделение — только в таком случае согласились не составлять на него протокол. Затем точно так же полицейские пришли к журналисту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко.

За четыре часа, которые я писал этот текст, полицейские постучали в квартиры 42 человек. Счетчик «ОВД-инфо» сейчас говорит о 2026 задержанных.

«Воронки» возвращаются. Правда, в прошлый раз они проиграли.

Иван Жилин

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