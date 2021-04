МИД Израиля осудил марш к годовщине создания дивизии СС “Галичина” в Киеве

“Министерство иностранных дел обеспокоено проведенным парадом в центре Киева по случаю создания дивизии СС “Галичина”, – написал он.

Хаят напомнил, что дивизии Waffen СС были причастны к самым худшим преступлениям во времена Холокоста. Он отметил, что борьба с антисемитизмом является важной для всего мирового сообщества.

“Мы осуждаем прославление нацистских пособников, которое продолжается, и ожидаем, что украинское правительство безоговорочно осудит все подобные явления и будет предотвращать их повторение”, – заявил пресс-секретарь МИД Израиля.

1/3 The Ministry of Foreign Affairs is concerned at last night’s parade, held in the heart of the city of Kiev, to mark the establishment of the SS “Galicia” Division. The SS Waffen units were involved in some of the worst crimes that took place during the Holocaust. pic.twitter.com/XLzCEjVb7k

— Lior Haiat * (@LiorHaiat) April 29, 2021

3/3 We condemn the continued glorification of Nazi collaborators and expect the Ukrainian government to unequivocally condemn all such phenomena and prevent them from being repeated.

— Lior Haiat * (@LiorHaiat) April 29, 2021

Контекст:В центре Киева 28 апреля прошел марш в честь годовщины создания дивизии “Галичина”. На марше было около двух сотен человек. По данным СМИ, нарушений и конфликтов с полицией в ходе марша не было.

Глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович заявил, что глорификация войск СС недопустима для европейской страны.

Украинская дивизия “Галичина” существовала в 1943–1945 годах в составе военизированных формирований нацистской Германии Waffen-SS. Украинский институт национальной памяти (УИНП) отмечал, что таких дивизий тогда было около 40, в основном они формировались из населения оккупированных Германией государств и государств-союзников. Командные должности в “Галичине” в основном занимали немцы. В материалах УИНП сказано, что украинцы вступали в формирование по разным причинам: кто-то хотел получить военный опыт и оружие для того, чтобы в дальнейшем перейти в Украинскую повстанческую армию; кто-то надеялся, что дивизия станет основой для формирования украинских воинских частей для борьбы с СССР, “пусть даже на стороне немцев”; кого-то мобилизовали принудительно. Символика дивизии “Галичина” в Украине не запрещена.

В 2017 году издание “Страна” направило запрос в Украинский институт национальной памяти по поводу символики СС “Галичина”. Там журналистам ответили, что символика дивизии не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма.

27 мая 2020 года Окружной админсуд Киева принял решение, что УИНП предоставил этот вывод “противоправно”. Иск в суд подала глава издательства “Сакцент плюс” Наталья Мясникова. Она заявила, что дивизия СС “Галичина” была частью войск СС, которые Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией. По ее мнению, тогдашний глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович исказил исторические факты и превысил свои полномочия.

Однако 23 сентября 2020 года Шестой апелляционный административный суд отменил решение ОАСК. Об этом сообщала пресс-служба суда.

Апелляционный суд также постановил, что суд первой инстанции “вышел за пределы своих полномочий” в утверждении того, что Украинский институт национальной памяти сузил понятие символики Национал-социалистической рабочей партии Германии, которое содержится в законе Украины “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики “, исключив из нее символику войск СС “Галичина”, сообщает “Интерфакс-Украина”.

—