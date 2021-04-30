 

29 апреля боевики на Донбассе 13 раз открывали огонь из пулеметов, минометов и гранатометов, ранен военный – штаб ООС

30.04.2021, 8:00, Новости дня
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Сообщается, что неподалеку от поселков Невельское и Опытное российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Красногоровки – еще и из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Луганское и Павлополь боевики вели огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска и Водяного боевики применили автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы, в пригороде Причепиловки – крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе поселков Пески, Золотое-4 и Верхнеторецкое вооруженные формирования Российской Федерации вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов. У населенного пункта Шумы – из стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское боевики открывали огонь из боевой машины пехоты и ручных противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

“На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь”, – говорится в сообщении штаба ООС. 

О действиях боевиков украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила представителям ОБСЕ.

По состоянию на 7.00 30 апреля штаб зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку от Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

“Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня”, – подчеркнули в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/215313040355613/

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.
С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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