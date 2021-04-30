В Украине за сутки заболели COVID-19 почти 400 детей

Скончалось за сутки 307 пациентов с COVID-19, выздоровело 20 192 человека.

Суточный прирост инфицированных упал –накануне в стране новых случаев болезни было на полторы тысячи больше, погибших – 387.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили, по данным СНБО, 2 069 537 случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 44 085 смертей и 1 655 525 выздоровления.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook, что 29 апреля госпитализировали 3117 украинцев. Он также рассказал, что среди заболевших – 391 ребенок и 188 медработников.

За 24 часа провели в общей сложности 90 101 тестирование на коронавирус, из них 41 388 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Харьковской (1203) и Днепропетровской (1021) областях.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1059), Днепропетровской (930) областях и Киеве (868).

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/918270482049281

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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