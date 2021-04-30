В Германии указали на выигравшего от введения санкций против России

Депутат бундестага Вальдемар Гердт выразил уверенность, что возможное отключение РФ от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT и введение запрета на строительство и эксплуатацию «Северного потока – 2» не выгодны никому, кроме третьей стороны.

«Отключение SWIFT и запрет «Северного потока – 2» не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод», – сообщил Гердт в беседе с телеканалом «360», не уточнив, кого он имеет в виду под «третьей стороной».

Депутат бундестага подчеркнул, что у Европарламента нет полномочий на остановку строительства российского трубопровода или отключение от SWIFT. Гердт также добавил, что в случае отказа от «Северного потока –2» Германии придется выплачивать 12 млрд евро штрафных санкций и срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита, а это, по мнению парламентария, серьезно скажется на экономическом положении ФРГ.

Ранее Европарламент осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины, призвав ЕК отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа «в случае продолжения агрессии» на Украине.

В среду министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что у РФ есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заметил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.

В прошлый четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 19 апреля на видеоконференции с главами МИД стран ЕС призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. В Кремле подчеркнули, что РФ принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.