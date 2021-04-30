Мнение: О последнем привете Навального



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Эх, Питер, Питер… «Культурная» столица <так и хочется добавить непечатное слово>… Колыбель целой кучи революций… Город свободы…

Вандализм и варварство так поступать!

Хотя это ложится весьма органично на другие прецеденты последних лет.

Закрашен Иосиф Бродский.

Закрашен Андрей Сахаров.

Закрашены ещё с десяток произведений стрит-арта, украшающих город на Неве. Как в армии – где «всё должно быть единообразно: покрашено, пострижено и посеяно песком». Ох и худо, когда фельдфебель, не то ефрейтор берётся командовать!

А сопротивление меж тем растёт. На месте закрашенного Бродского появилось четверостишие, впоследствии тоже замазанное на скорую руку.

Замазан классик, будто высечен,

Как в 63-м прокурором.

Страной Поэтов некий выскочка

Посмел назвать страну заборов…

На месте же последней мазни появился и вовсе уже политический подтекст.

Что, так лучше?

Ну и чтобы два раза не вставать. С автором сказанного ниже я во многом не согласен, и своего отношения к нему, сформированного ещё в 2008 году, не скрываю. Но право человека на свободу слова неотъемлемо и не подлежит умалению. Тем более, когда это слово – последнее. А потому…

Я хочу сказать…, что король ваш голый и уже не один маленький мальчик кричит об этом, потому что это совершенно очевидно. 20 лет бездарного совершенно правления привели к такому результату…

Мы потратили триллионы долларов от нефти и газа, а наша страна продолжает отставать и деградировать с каждым годом. И неудивительно, что все известные экономисты российского происхождения объединяются и пишут письмо о том, что последние годы нужно называть потерянным десятилетием…

Для осознания этого никакие экономисты даже не нужны. Я сижу сейчас в колонии, в областном центре городе Владимире, в 200 километрах от Москвы. Здесь нет ни одной нормальной ровной дороги, здесь зарплата 30 тысяч рублей. Это XXI век в нефтегазовой стране, которая претендует на мировое лидерство.

Ваш голый проворовавшийся король хочет и дальше править до конца, ему наплевать совершенно на страну… Но если он останется у власти и дальше, то… на смену потерянному десятилетию придет украденное десятилетие.

Полный текст можно прочитать здесь, у «иностранного агента».

Цензура может принимать разные формы – от «глушилок» радиостанций до валика маляра. Но всех их объединяет главный принцип. В долгосрочной перспективе цензура не работает. И чем сильнее свирепствует она сейчас, чем активнее затыкает сегодня все щели, куда пытается просочиться по крупицам правда, тем сильнее будет завтрашний информационный шок.

Ну а пока власть, всё откровеннее косплеящая антураж #СССР, всё уверенно ступает на его грабли… Зачем?

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