Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу повысился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,5 коппек, курс евро повысился на 6,25 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг повысился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,5 копейки и составил 74,74 рубля. Курс евро повысился на 6,25 копейки, до 90,52 рубля, передает ТАСС.

В четверг утром рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро.