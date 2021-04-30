 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

30.04.2021, 6:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу повысился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,5 коппек, курс евро повысился на 6,25 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг повысился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,5 копейки и составил 74,74 рубля. Курс евро повысился на 6,25 копейки, до 90,52 рубля, передает ТАСС.

В четверг утром рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.11 / Польский депутат призвала обнародовать запись последнего разговора братьев Качиньских

03.07 / За сутки коронавирусом в мире заразились 174 тыс. человек

17.10 / Рогозин анонсировал запуск на орбиту биологического спутника «Ковчег»

14.10 / Козак: Нужно ли ввести пожизненное заключение за топ-коррупцию? Нет. Коррупционеры будут избегать наказания, а под “пожизненное” пойдут “стрелочники”

07.08 / Военизированная охрана и спецсредства контроля. “Укрзалізниця” разработала программу повышения безопасности перевозок

28.08 / Камала Харрис осудила мародерство и насилие в Висконсине

15.04 / Эксперт рассказал, как безопасно использовать публичный Wi-Fi

20.10 / Facebook удалила аккаунт депутата Рады за вмешательство в выборы в США

21.01 / DLF – при Байдене у Германии будет шанс поладить с США, если она откажется от «Северного потока» и потратится на оборону

01.07 / Представлен первый жидкий протез сетчатки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика