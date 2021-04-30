 

Разведка США создает центр по борьбе со “злонамеренными действиями” России

30.04.2021, 6:10, Разное
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 27.4.2021

Офис директора национальной разведки США заявил о создании Центра для борьбы со злонамеренным зарубежным влиянием (Foreign Malign Influence Center).

Новая структура должна собирать все разведывательные данные, связанные со злонамеренным вмешательством из-за рубежа со стороны различных правительственных учреждений, оценивать эту деятельность и консультировать по этому вопросу американских политиков, ответственных за принятие решений, сообщает издание Politico. В частности, предполагается, что центр сфокусируется на деятельности Китая, Ирана, Северной Кореи, Кубы и России.

За создание центра выступала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, которая заявляла о необходимости такой структуры с момента вступления в должность. Хейнс называет работу по пресечению враждебного иностранного влияния “невероятно важным вопросом” на фоне угрозы, исходящей от РФ в киберпространстве – на фоне декабрьских хакерских атак, в которых Вашингтон обвинил Россию. Каким будет бюджет нового центра, неизвестно, поскольку Офис директора Национальной разведки США не раскрывает цифры бюджета разведывательного сообщества.

Разведка США в марте 2021 года опубликовала доклад, в котором обвинила Москву в попытках поддержать экс-президента США Дональда Трампа, дискредитировать нынешнего американского лидера Джо Байдена и “посеять рознь” в американском обществе.

В докладе прямо говорилось, что президент РФ Владимир Путин и другие высокопоставленные официальные лица РФ “были осведомлены” об операции по вмешательству в американские выборы “и, вероятно, руководили” этой кампанией лично. В документе утверждалось, что Путин санкционировал “операции влияния, направленные на очернение кандидата в президенты Байдена и Демократической партии, поддержку бывшего президента Трампа, подрыв общественного доверия к избирательному процессу и обострение социально-политических разногласий в США”.

По оценке экспертов разведывательного сообщества, Москва использовала доверенных лиц, связанных с российскими спецслужбами, чтобы распространять вводящие в заблуждение заявления и рассказы среди определенных американских СМИ и персон, “включая некоторых близких к бывшему президенту Трампу и его администрации”. Эти планы реализовывались “рядом российских правительственных организаций”.

В части, посвященной вмешательству Москвы, ключевым элементом ее стратегии назывались “связанные с российскими спецслужбами люди”, которых Кремль использовал для продвижения “вводящих в заблуждение или необоснованных утверждений” против Джо Байдена. Для этого РФ использовала американские медиа, чиновников и официальных лиц США, известных в США личностей, “некоторые из которых были близки к бывшему президенту Дональду Трампу и его администрации”.

В разведсообществе США подчеркивали, что иностранные силы будут и впредь пытаться повлиять на США.

Американские законодатели уже поддержали создание Центра для борьбы со злонамеренным зарубежным влиянием.

Сенатор Марк Уорнер, вице-председатель комитета Сената США по разведке, заявил, что рассекреченная в докладе оценка действий РФ “еще раз подчеркнула угрозу, исходящую от иностранных противников, которые продолжают использовать американские соцсети, чтобы вмешиваться в выборы и вызывать в обществе хаос и раскол”.

Хотя разведывательное сообщество США значительно улучшило свои ответные меры с 2016 года, “имеет смысл создать в нем отдельный центр, чтобы объединить в одном месте различные данные об угрозах”, добавил сенатор.

Конгрессмен Адам Шифф, председатель Комитета по разведке Палаты представителей, выразил надежду, что центр “сможет выполнить поставленную перед ним Конгрессом миссию – вооружить американских чиновников и американский народ информацией, необходимой для реагирования на иностранное влияние и кампании иностранного вмешательства, которые подрывают американскую демократию”.



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