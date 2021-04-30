 

Эксперт Марголин: президентом Лукашенко манипулируют раздуванием истории с покушением

30.04.2021, 6:04, Разное
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Недавно Александр Лукашенко заявил, что злоумышленники готовили на него и его сыновей покушение. Позже гостелеканалы представили задержанных, которые дали показания: юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии “Белорусский народный фронт” Григорий Костусев. Якобы именно они планировали устроить переворот в стране.

Лев Марголин весьма скептически относится к этой истории. По его мнению, Зенкович – слишком мелкая фигура. Мол, если в качестве злоумышленников, готовивших покушение, представили бы бывших военных и силовиков, историю можно было бы воспринимать серьезно. “Все высосано из пальца”, – считает член политсовета ОГП.

По словам Марголина, историю с заговором раздувают, чтобы оказать влияние на Лукашенко. Якобы люди, которые за этим стоят, понимают страхи президента Белоруссии. Эксперт уверен: сторонники “перемен без перемен” таким образом подталкивают Александра Григорьевича к декрету о передаче полномочий Совету безопасности.

“Думаю, это общий интерес – и белорусских спецслужб, и состоятельных людей из окружения Лукашенко, и российской власти”, – предположил Марголин.

Эксперт также считает, что США не имеют отношения к истории с покушением. Мол, для американского правительства она является бредом сумасшедшего. В противном случае Вашингтон устраивал бы демарши и демонстрировал бы свое недовольство.



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