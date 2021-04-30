“Нет необходимости в такой встрече”: украинский дипломат Бессмертный о возможной беседе Путина и Зеленского

Уже неделю общественность рьяно обсуждает возможные переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Последний недавно заявил, что готов к такой встрече и даже поручил своей администрации связаться с Кремлем.

Пока стороны решают, где провести переговоры, политические эксперты высказывают свое мнение насчет предстоящего события. Так, бывший член украинской делегации на переговорах в Минске по Донбассу Роман Бессмертный выразил опасение. Мол, учитывая сегодняшнюю военно-политическую ситуацию, Зеленский не готов общаться с Путиным.

По мнению дипломата, предложение Владимира Александровича о встрече наносит удар по “нормандскому формату” и демонстрирует недоверие к коллегам. Бессмертный считает, чтоб клуб друзей Украины должен стать так называемой антипутинской коалицией.

Роман Петрович уверен: у президента России четкая позиция – уничтожить Украину как государство. Именно поэтому дипломату не понятно, с чем Зеленский должен поехать на встречу с Путиным. “Я не вижу не то, что результата, я не вижу необходимости в такой встрече при нынешней ситуации”, – заявил

кандидат политических наук.