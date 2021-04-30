Во время религиозного праздника в Израиле погибли 44 человека

В результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон близ города Цфат на севере Израиля погибли по меньшей мере 44 человека, сообщила The Jerusalem Post.

По имеющимся у издания сведениям, в результате обрушения трибуны в районе горы Мерон пострадали более 100 человек, передает ТАСС.

Как сообщила The Times of Israel, часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки, последовавшей за обрушением трибуны. Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия.

Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в 2021 году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры.

Напомним, 30 марта из-за давки на прощании с умершим президентом Танзании Джоном Магуфули погибли не менее 45 человек. В январе 2020 года во время давки, образовавшейся на церемонии прощания с командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман, погибли 40 человек.